Moody’s rebaixa rating da Bolívia de Ba3 para B1, com perspectiva negativa

A Moody’s rebaixou o rating da Bolívia de Ba3 para B1, alterando a perspectiva para negativa. Com isso, a agência conclui uma revisão para eventual rebaixamento da nota, iniciada em 5 de dezembro do ano passado.

A Moody’s diz que a decisão de rebaixar o rating reflete a “erosão substancial” dos colchões fiscais e das reservas cambiais do país nos últimos anos. Desafios em andamento no setor de hidrocarbonetos, devido a fatores domésticos e externos, também reduziram as perspectivas de crescimento, geração de receita do governo e ganhos com o câmbio. Além disso, a agência menciona em seu comunicado risco político maior, diante da incerteza política e com impacto negativo para o crescimento, o que exacerbou a tendência de declínio nos colchões fiscal e em moeda estrangeira.

A perspectiva negativa sinaliza que, após a eleição presidencial de 3 de maio, o novo governo enfrentará desafios sociopolíticos substanciais na implementação de políticas de ajuste fiscal e de reformas estruturais.

A Moody’s espera que a economia boliviana cresça cerca de 3,0% neste ano, abaixo da média de 4,6% do período entre 2014 e 2018.