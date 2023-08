Moody’s rebaixa novamente ratings da chinesa Country Garden e perspectiva segue negativa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/08/2023 - 16:14 Compartilhe

A agência de classificação de risco Moody’s rebaixou pela segunda vez no mês os ratings da incorporadora chinesa Country Garden. O rating familiar corporativo (CFR) foi rabixado de Caa1 para Ca e o e seu rating sênior sem garantia de Caa2 para C. A perspectiva da empresa segue negativa, o que, de acordo com a Moody’s, torna improváveis futuras elevações no rating.

“Os rebaixamentos de rating e a perspectiva negativa refletem a liquidez restrita da Country Garden e o elevado risco de inadimplência, bem como as prováveis perspectivas de recuperação fraca para os detentores de títulos da empresa”, disse Kaven Tsang, vice-presidente sênior da Moody’s.

Para a agência, a Country Garden não possui caixa suficiente para lidar com o próximo vencimento de títulos offshore, dado o enfraquecimento de suas vendas e o vencimento considerável de sua dívida nos próximos 12 a 18 meses. Seus ratings ainda podem ser rebaixados novamente, se as perspectivas de recuperação de créditos continuarem se deteriorando.

