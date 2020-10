Moody’s rebaixa nota de dívida do Reino Unido por riscos do Brexit

A agência de classificação Moody’s rebaixou a classificação de crédito do Reino Unido de Aa2 para Aa3 nesta sexta-feira, citando um crescimento econômico mais fraco do que o esperado e os riscos apresentados pelo Brexit.

“A força econômica do Reino Unido diminuiu desde que rebaixamos para Aa2 em setembro de 2017”, explicou a Moody’s em um comunicado.

“O crescimento tem sido significativamente mais fraco do que o esperado e é provável que continue assim no futuro”, comportamento “agravado pela decisão de deixar a União Europeia (UE) e pela subsequente incapacidade do Reino Unido de chegar a um acordo. comércio com a UE “, disse.

A economia britânica também será “prejudicada pelas cicatrizes que provavelmente serão o legado da pandemia do coronavírus, que afetou gravemente” o país, acrescentou.

A perspectiva da dívida mudou de negativa para estável e a agência também rebaixou o Banco da Inglaterra para Aa3 com uma perspectiva negativa.

As negociações pós-Brexit entre Londres e Bruxelas, atualmente paralisadas, abrem a possibilidade de que o divórcio previsto para 31 de dezembro termine de forma amarga.

A agência de classificação disse que mesmo um acordo comercial com a UE até o final do ano “provavelmente terá um escopo limitado e, portanto, a saída do Reino Unido da UE, na opinião da Moody’s, continuará a reduzir o investimento. crescimento privado e econômico”.

