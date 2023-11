Moody’s muda de negativa para estável a perspectiva do rating Baa3 da Itália

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/11/2023 - 20:39 Para compartilhar:

A Moody’s reafirmou hoje o rating Baa3 da Itália, e alterou a perspectiva de negativa para estável. De acordo com a agência de classificação de risco, a mudança foi sustentada por uma estabilização das perspectivas econômicas do país, visto que o setor bancário local parece resiliente e a dívida do governo está contida, compensada por um plano de recuperação.

A Moody’s também destaca a diminuição dos riscos de fornecimento de energia no país, e ressalta a ação do governo local para aprimorar o fornecimento de energia. Além disso, “o crescimento sustentado do Produto Interno Bruto (PIB) nos próximos anos reduz o risco de uma deterioração da solidez orçamental”.

Em nota, a agência explica que o rating permaneceu estável devido a possíveis dificuldades para a execução do plano de recuperação econômica em curso no país, bem como a reformas estruturais propostas pela União Europeia. Além disso, o envelhecimento da população italiana deve pesar no crescimento econômico, que nesta década deve ficar em alta de 0,8% do PIB ao ano, e na década seguinte deve desacelerar a 0,6%.

Porém, o diversificado setor industrial do país, os níveis elevados de riqueza de famílias e o baixo endividamento do setor privado local proporcionam certa reserva para o país resistir a choques inflacionários e compensar o baixo crescimento, diz a agência.

