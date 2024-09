Moody’s eleva rating da Latam de ‘Ba3’ para ‘Ba2’, com perspectiva estável

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/09/2024 - 14:22 Para compartilhar:

A Moody’s elevou nesta quinta-feira, 26, o rating da Latam de ‘Ba3’ para ‘Ba2’, com perspectiva estável. Segundo a agência de classificação de risco, o movimento segue o anúncio de uma nova emissão – que foi adiantada pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) – que reduzirá o custo médio da dívida da companhia aérea.

Para a nova emissão de títulos proposta pela empresa, a Moody’s também atribuiu o rating ‘Ba2’. A emissão proposta será usada para pagar antecipadamente o empréstimo tomado junto a bancos americanos (Term loan b).

A classificação da nota, porém, pressupõe que os documentos finais da transação não serão materialmente diferentes do rascunho da documentação legal, afirma a agência.

De acordo com a Moody’s, a elevação do rating também reflete o “histórico contínuo de forte desempenho operacional e financeiro” da empresa durante 2023 e 2024, além da expectativa de um tráfego aéreo forte no atual trimestre.

Para uma nova elevação, a companhia espera que haja um fortalecimento maior do balanço e liquidez da Latam, e a classificação pode ser rebaixada caso as métricas de crédito se deteriorem, com a alavancagem ajustada permanecendo acima de 4x. A alavancagem ajustada pela Moody’s da Latam melhorou para de 2,8x no fim de 2023 para 2,5x no fim de junho deste ano.