Moody’s eleva perspectiva da Minerva para positiva e reitera rating Ba3

A Moody’s elevou a perspectiva da Minerva de estável para positiva e reiterou a classificação Ba3 para a companhia. A avaliação reflete a forte geração de fluxo de caixa livre, boa liquidez, histórico de estabilidade de margens e foco na redução da dívida, apesar dos desafios nos mercados domésticos na América Latina, justifica a agência de risco.

“As métricas de crédito das expectativas da Moody’s melhorarão nos próximos 12 a 18 meses, apoiadas por fundamentos favoráveis nos mercados de carne bovina na América Latina, particularmente no Brasil, e fortes exportações”, projeta a Moody’s.

A agência destaca ainda que a Minerva amortizou dívidas atreladas ao dólar e implementou estratégias de gestão de passivos para reduzir a exposição à dívida em moeda americana e reduzir os custos financeiros, um crédito adicional positivo.

Ainda de acordo com a Moody’s, os riscos para a companhia permanecem do lado da demanda nos mercados locais, com alta inflação limitando o poder de compra, e nos mercados de exportação, dada a maior exposição à China (cerca de 35% do total das receitas de exportação nos últimos meses encerrados em março de 2022).