Moody’s coloca rating do New York Community Bancorp sob revisão para rebaixamento

A Moody’s colocou o rating do New York Community Bancorp (NYCB) sob revisão para um possível rebaixamento, após o banco divulgar balanço corporativo. A ação reflete lucros fracos, queda significativa na capitalização, perdas “inesperadas” com escritórios e imóveis multifamiliares, e elevada e crescente dependência em financiamento, disse a agência em comunicado nesta quinta-feira, 1º de fevereiro.

A instituição cita uma preocupação com o mercado imobiliário comercial, segmento no qual o NYCB tem concentração, uma vez que o setor enfrenta desafios associados aos juros elevados.

Na nota, a Moody’s afirmou que é improvável que as notas de crédito do NYBC seja elevada nos próximos 12 a 18 meses. Elas podem, entretanto, serem confirmadas neste período, caso haja melhora nos pontos elencados.

A agência disse ainda que os ratings poderão ser rebaixados se não houver melhora, se o desempenho de crédito se deteriorar significativamente, e se as ações estratégicas da gerência do banco não forem consideradas suficientes para restaurar a sua capitalização.

