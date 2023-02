Moody’s aumenta projeção de crescimento do PIB da China em 2023, para 4,9%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/02/2023 - 22:04 Compartilhe

A Moody’s revisou para cima sua projeção do Produto Interno Bruto (PIB) da China em 2023, passando a estimativa de crescimento de 4,3% para 4,9%. A agência de classificação de risco avalia que a reabertura chinesa está ganhando ritmo e “provocado uma enxurrada de atividade” econômica, o suficiente para que analistas fizessem a primeira revisão positiva desde agosto de 2022.





Economistas da Moody’s analisaram dados do período de Ano Novo Lunar, principal feriado da China e conhecido por movimentar a economia do país. Segundo relatório da agência, foram registradas 226 milhões de viagens domésticas na China durante o período, considerando aviões, trens, carros e ônibus. O número veio bem acima de igual período em 2022, porém ainda consideravelmente menor comparado com as 420 milhões de viagens no feriado de 2019, último antes da pandemia de covid-19.

A Moody’s destaca que empresas e investidores estão otimistas com a retomada das movimentações, principalmente no setor de serviços. Dados da plataforma de recrutamento chinesa Zhaopin demonstraram salto nas ofertas de empregos na primeira semana após o feriado de Ano Novo Lunar, com aumento significativo nas áreas de alimentação e hospedagem (40%), seguidas por entretenimento (15%) e transporte (9%).

Já os investidores de ativos de risco acompanham movimentação de ações nas bolsas chinesas. De acordo com a Moody’s, fundos offshore compraram 140 bilhões de yuans em ativos das bolsas de Xangai e Shenzhen em janeiro, mais do que o total líquido comprado em 2022.





“Ainda assim, a reabertura da China não ocorrerá sem desafios. Embora estejamos mais otimistas do que antes, prevemos vários solavancos este ano”, alerta a Moody’s.

