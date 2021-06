Moodys anuncia expansão de plataforma de ratings no Brasil

A Moodys anunciou, nesta terça-feira a expansão da Moodys Local para o Brasil. Segundo a companhia, a ampliação da área de atuação representa um marco da plataforma local de ratings para o maior mercado de capitais da América Latina. A Moodys Local oferece ratings de crédito domésticos e pesquisa com base em metodologias de crédito desenvolvidas especialmente para cada país.

O diretor geral da Moodys Local Brasil, Carlos Prates, afirmou que a equipe está entusiasmada “para aprofundar o compromisso com os dinâmicos mercados de crédito domésticos do Brasil ao apresentar a Moodys Local”. “Nossas metodologias de rating customizadas, pesquisas abrangentes e a experiente equipe de analistas se unem para oferecer análises diferenciadas de crédito no País”, analisa.

A Moodys Local Brasil atualmente atribui ratings a instituições financeiras, empresas e governos regionais, e avalia a qualidade de gestoras de recursos, entre outros emissores. Os ratings serão atribuídos pela Moody’s América Latina Ltda., uma subsidiária integral da Moodys Corporation com presença no País.

Além do Brasil, os ratings da Moodys Local estão disponíveis nos mercados de crédito domésticos da Argentina, Peru, Panamá, Bolívia e Uruguai. Esses indicadores representam classificações prospectivas da qualidade de crédito no mercado doméstico de uma nação específica.

Veja também