Moody’s altera de negativa para estável perspectiva do rating Ba2 da Marfrig

19/03/2024 - 17:11

São Paulo, 19 – A agência de classificação de risco Moody’s alterou de negativa para estável a perspectiva de rating Ba2 da Marfrig. A mudança reflete a visão de que a Marfrig está em uma trajetória mais estável e equilibrada em relação aos seus indicadores de crédito em 2024. Apesar dos desafios enfrentados pelo segmento de carne bovina nos Estados Unidos, como a disponibilidade de gado e custos elevados, a empresa continuará a se beneficiar de condições mais favoráveis na América do Sul em termos de exportação, avaliou a Moody’s.

Além disso, o relatório citou a previsão de melhora no desempenho em 2024 da BRF, empresa em que a Marfrig tem mais de 50% de participação. A perspectiva estável também incorpora a suposição da Moody’s de que a Marfrig manterá liquidez adequada nos próximos 12 a 18 meses e que a empresa continuará com sua disciplina financeira na alocação de capital.

A Moody’s destacou também a estratégia financeira da Marfrig, incluindo a venda de ativos na América do Sul para a Minerva, que contribuirá para a redução da dívida, com a queda na alavancagem, e fortalecimento do balanço patrimonial da empresa.

Outro fator destacado pela Moody’s é a boa presença geográfica da Marfrig e a diversificação em termos de obtenção de matéria-prima, o que reduz os riscos relacionados ao clima e às doenças dos animais.

