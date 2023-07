Moody’s: alta nos juros aumentaria lucratividade de bancos japoneses

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/07/2023 - 18:05 Compartilhe

A Moody’s avalia que taxas de juros maiores e o fim da política de taxas de juros negativas do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) aumentariam a lucratividade dos bancos japoneses. A alta de juros traria mais benefícios que riscos para essas instituições, segundo relatório da Moody’s Japan K.K.

A agência ponderou que o ambiente de maiores taxas de juros estimularia um aumento nos rendimentos dos títulos e perdas na marcação a mercado (MTM, na sigla em inglês) sobre investimentos em títulos de dívida para bancos japoneses. No entanto, a maioria das instituições bancárias do Japão classificadas pela agência conseguiria lidar com essas perdas, de acordo com o relatório.

“Se as taxas de juros aumentarem, os bancos japoneses terão ampla liquidez, respaldada por depósitos de varejo, para manter seus títulos até o vencimento e evitar a realização de perdas MTM sobre eles”, comentou o diretor sênior de Crédito da Moody’s Tetsuya Yamamoto na publicação. “Além disso, suas margens de juros líquidas aumentariam acentuadamente se as taxas de juros domésticas subissem, o que mais do que compensaria os aumentos nas provisões para perdas com empréstimos que resultariam de inadimplências mais altas””, disse.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias