Monza fecha contratação do zagueiro Pablo Marì, ex-Flamengo

MONZA, 10 AGO (ANSA) – Uma das equipes da Série A da Itália mais ativas no mercado de transferências, o Monza fechou a contratação por empréstimo do zagueiro Pablo Marí, do Arsenal e campeão da Libertadores e do Brasileirão pelo Flamengo em 2019.

No acordo, o recém-promovido Monza terá a obrigação de adquirir definitivamente o defensor espanhol se conseguir permanecer na elite do futebol italiano.

Marí, que jogou a temporada passada emprestado ao time da Udinese, ainda passará pelos exames médicos para assinar o contrato que o vinculará ao clube liderado pelo ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi.

Se levarmos em consideração a chegada de Marí e a cada vez mais iminente contratação do atacante Andrea Petagna, o Monza totalizará 13 movimentações na atual janela de transferências.

Ainda é necessário aguardar os desenvolvimentos em relação a Nicolò Rovella, da Juventus, que interessa aos biancorossi.

Após a boa passagem pelo Flamengo, Marí foi adquirido pelo Arsenal, mas não conseguiu obter muito espaço em Londres. Na temporada passada, o espanhol entrou em campo em 15 ocasiões pela Udinese e anotou dois gols. (ANSA).