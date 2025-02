Monza demite técnico Bocchetti e readmite Nesta após 50 dias

MONZA, 10 FEV (ANSA) – Afundado na lanterna da Série A do futebol italiano, o Monza demitiu nesta segunda-feira (10) o técnico Salvatore Bocchetti e anunciou o retorno do ex-zagueiro Alessandro Nesta, que havia sido tirado do cargo há cerca de 50 dias.

A troca no comando do time da família Berlusconi foi anunciada após a goleada de 5 a 1 sofrida pelos biancorossi contra a Lazio no último domingo (9).

“O AC Monza comunica que decidiu tirar do cargo de treinador da equipe principal Salvatore Bocchetti, a quem agradece pelo trabalho realizado e deseja boa sorte para seu futuro profissional”, diz um comunicado do clube.

Bocchetti havia assumido o cargo em 23 dezembro, no lugar do próprio Nesta, com o Monza já na última posição da Série A, e comandou o time em apenas sete jogos, com uma vitória e seis derrotas.

O ex-zagueiro, por sua vez, treinou o Monza em 20 partidas, com dois triunfos, oito empates e 10 derrotas. O clube ocupa a lanterna da Série A com 13 pontos em 24 rodadas, oito a menos que o Empoli, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

(ANSA).