Monza, clube de Berlusconi, sobe para a 1ª divisão da Itália

O Monza, clube comprado em 2018 pelo empresário e ex-primeiro-ministro da Itália Silvio Berlusconi, jogará a próxima temporada na primeira divisão do Campeonato Italiano, após derrotar o Pisa no ‘playoff’ de acesso da Serie A.

Depois de vencer o jogo de ida em casa por 2 a 1, o Monza foi derrotado hoje por 3 a 2 no tempo normal e teve que decidir o acesso na prorrogação, na qual marcou mais dois gols e saiu com a vitória por 4 a 3.





O Monza se junta a Lecce e Cremonese, que conseguiram subir para a primeira divisão diretamente depois da disputa da Serie B.

Os times rebaixados no Campeonato Italiano nesta temporada foram Venezia, Genoa e Cagliari.

Quando foi comprado por Berlusconi, o Monza estava na terceira divisão italiana. Desde então, levar o time à Serie A era o grande objetivo do empresário.

Berlusconi, que confiou a gestão do clube a seus parceiros na administração do Milan (entre eles Adriano Galliani) apostou nesta temporada em jogadores com mais experiência na segunda divisão.

Para o cargo de treinador, contratou Giovani Stroppa, ex-jogador do Milan e do próprio Monza, que na temporada 2020 levou o Crotone pela primeira vez à Serie A.

