Monza bate Fiorentina e volta a vencer depois de quase 3 meses

ROMA, 13 JAN (ANSA) – O Monza, atual lanterna da Série A da Itália, derrotou nesta segunda-feira (13) a Fiorentina por 2 a 1 e encerrou um jejum de quase três meses sem vencer na competição.

Jogando em casa, os biancorossi abriram o placar na etapa inicial com Patrick Ciurria, já no segundo tempo, Daniel Maldini, filho do lendário ex-zagueiro Paolo Maldini, aumentou a vantagem.

A Fiorentina, que entrou em campo pressionada pelos recentes ruins resultados no Campeonato Italiano, tentou buscar o prejuízo e até marcou um gol com Lucas Beltrán, mas não foi o suficiente para impedir o revés.

Pelo lado do Monza, os comandados de Salvatore Bocchetti voltaram a somar três pontos no torneio e quebraram uma sequência de quatro derrotas seguidas. O último triunfo do time havia sido no dia 21 de outubro, contra o Hellas Verona.

A Viola, por sua vez, segue com sua negativa sequência na Série A, pois chegou ao quinto tropeço consecutivo, sendo quatro derrotas e um empate no período.

O resultado fez o Monza chegar aos 13 pontos, mas segue na lanterna do campeonato e longe de deixar a parte vermelha da classificação, pois está seis atrás do Hellas Verona. A Fiorentina estacionou nos 32 pontos e continua na sexta posição.

