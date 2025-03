Monumentos da Itália vão apagar luzes em prol do planeta

ROMA, 22 MAR (ANSA) – Diversos monumentos e palácios da Itália, incluindo a cúpula da Basílica de São Pedro, no Vaticano, e o Coliseu, um dos principais pontos turísticos de Roma, vão sofrer um “apagão” durante uma hora para marcar a luta contra as mudanças climáticas.

A iniciativa faz parte da campanha a “Hora do Planeta”, tradição anual iniciada pela ONG ambientalista World Wildlife Fund (WWF) em 2007 em Sydney, na Austrália, que convida as pessoas a apagarem as luzes por uma hora “com o desejo de mostrar quão forte pode ser o impacto da ação compartilhada para exigir maior proteção do nosso direito à natureza”.

Às 20h30 (horário local), durante uma hora, milhões de pessoas se mobilizarão pelo planeta e os monumentos icônicos das principais cidades da Itália e do mundo serão apagados, segundo a associação.

Segundo o WWF, “o escurecimento da cúpula representará não apenas o endosso do Estado da Cidade do Vaticano, mas também o da Santa Sé, como um reflexo universal da autoridade do Santo Padre”.

“Um evento ainda mais significativo considerando a saúde do Pontífice”, acrescentou o grupo ambientalista, referindo-se à longa hospitalização do papa Francisco por problemas respiratórios.

Em sua encíclica Laudato si’, Jorge Bergoglio lembra que a questão ecológica deve estar centrada na ética e na justiça social”, afirmou o Vaticano em um comunicado.

“E o que está acontecendo com a Terra, ‘nossa casa comum’, é um desafio sem precedentes que diz respeito à nossa responsabilidade uns com os outros e com as gerações futuras”, acrescenta.

Ainda de acordo com a WWF, o Coliseu, o Palácio do Quirinal, onde as luzes das fachadas externas e do pátio interno serão apagadas, o Palazzo Madama, o Palazzo Montecitorio e a fachada principal do Palazzo Chigi, sede do governo, vão ficar no escuro na capital italiana.

As luzes também se apagarão na Praça de São Pedro, onde a cúpula, a fachada e a colunata da Basílica ficarão às escuras.

Outras 17 cidades do país apagarão seus monumentos, incluindo Ancona, Bolonha, Como, Ferrara, Florença, onde será possível ver o Palazzo Vecchio, a Torre Arnolfo, a Ponte Vecchio, a estátua de Davi na Piazzale Michelangelo no escuro, além de Milão, Nápoles, Trento e Verona.

Por ocasião do Dia Mundial da Água, a WWF relembra a ameaça representada pelas mudanças climáticas, à qual se soma na Itália “a má gestão da água implementada pelas instituições”. O fenômeno se materializa em longos períodos de seca: 2024 foi o ano mais quente já registrado globalmente, especialmente em regiões como Sicília e Basilicata. (ANSA).