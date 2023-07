‘Monumento da humanidade’, diz presidente da Itália em Itaipu

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/07/2023 - 17:01 Compartilhe

ASSUNÇÃO, 8 JUL (ANSA) – O presidente da Itália, Sergio Mattarella, visitou neste sábado (8) a central hidrelétrica de Itaipu Binacional, último compromisso oficial de sua inédita visita ao Paraguai.

A usina cobra 90% da demanda energética paraguaia e 17% das exigências brasileiras e é a maior produtora de energia limpa do mundo atualmente.

O chefe de Estado foi acompanhado pelo presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, e por engenheiros da central, que o levaram até o interior da barragem.

“Este é um monumento da humanidade”, declarou Mattarella, primeiro presidente italiano a visitar o Paraguai, dando sequência a uma passagem de três dias pelo Chile.

Durante seu tour pela América do Sul, Mattarella também se reuniu com o presidente chileno, Gabriel Boric, e com o mandatário eleito do Paraguai, Santiago Peña, além de ter realizado encontros institucionais e com as comunidades italianas nos dois países.

O chefe de Estado deve chegar em Roma na manhã deste domingo (9). (ANSA).

