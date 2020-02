Montpellier vence Saint-Etienne e assume quinto lugar na Ligue 1

O Montpellier venceu o Saint-Etienne por 1 a 0, neste domingo, pela 24ª rodada da Ligue 1 francesa e tirou do Monaco o quinto lugar na classificação.

Uma cabeçada de Andy Delort (25) foi suficiente para a vitória do time da casa, que assim como ocorreu na semana passada contra o PSG, jogou em inferioridade numérica cerca de 50 minutos após a expulsão de Junior Sambia (42).

Esses três pontos levam o Montpellier à quinta posição, com 37 pontos, dois a mais que o Monaco (35), a quem enfrenta na próxima sexta-feira em um confronto crucial para as posições classificatórias para os torneios europeus.

Já o Saint-Etienne (15º), de Claude Puel, sofreu sua terceira derrota consecutiva na Ligue 1 e continua ameaçado de rebaixamneto.

A 24ª rodada termina neste domingo com o duelo entre PSG (1º) e Lyon (8º), com o desfalque de Neymar para o time da casa, mas com a presença do craque Kylian Mbappé.

— Jogos da 24ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

– Sexta-feira:

Angers – Lille 0 – 2

– Sábado:

Olympique de Marselha – Toulouse 1 – 0

Metz – Bordeaux 1 – 2

Amiens – Monaco 1 – 2

Dijon – Nantes 3 – 3

Rennes – Brest 0 – 0

Nice – Nîmes 1 – 3

– Domingo:

Montpellier – Saint-Etienne 1 – 0

Strasbourg – Reims

(17h00) PSG – Lyon

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 58 23 19 1 3 59 15 44

2. Olympique de Marselha 49 24 14 7 3 33 21 12

3. Rennes 41 24 12 5 7 29 22 7

4. Lille 40 24 12 4 8 29 25 4

5. Montpellier 37 24 10 7 7 32 27 5

6. Monaco 35 24 10 5 9 40 40 0

7. Bordeaux 34 24 9 7 8 33 26 7

8. Lyon 33 23 9 6 8 35 21 14

9. Reims 33 23 8 9 6 22 16 6

10. Strasbourg 33 23 10 3 10 28 28 0

11. Nice 33 24 9 6 9 34 34 0

12. Nantes 33 24 10 3 11 25 27 -2

13. Brest 30 24 7 9 8 29 31 -2

14. Angers 30 24 8 6 10 24 32 -8

15. Saint-Etienne 28 24 8 4 12 25 38 -13

16. Metz 27 24 6 9 9 24 32 -8

17. Dijon 25 24 6 7 11 22 29 -7

18. Nîmes 24 24 6 6 12 24 37 -13

19. Amiens 20 24 4 8 12 25 43 -18

20. Toulouse 13 24 3 4 17 21 49 -28

