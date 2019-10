Montezano: ‘Este é o melhor momento para se investir no Brasil’

O presidente do BNDES, Gustavo Montezano, avaliou que a combinação de avanços macro e microeconômicos no País, somados a mudanças no aspecto cultural, faz com que o Brasil viva o seu “melhor momento” para receber investimentos. A avaliação foi feita durante debate em painel no Fórum de Investimentos Brasil 2019.

Montezano apontou que o País está no menor nível histórico de juros reais, de apenas 2% ao ano, situação que gera um potencial de crescimento nunca antes explorado. “O Brasil é hoje um grande experimento. O menor juro da história e o crescimento do PIB de modo sustentável nos dão um cenário nunca visto antes no campo macroeconômico”, afirmou.

Já no campo microeconômico, o presidente do BNDES destacou que o País atravessa um conjunto de reformas com influências relevantes para diversos setores, como a da Previdência, a trabalhista, a tributária e a administrativa, contando, inclusive, com apoio dos congressistas. “É um bom momento para novos entrantes e para novos investimentos no País”, observou.

O presidente do BNDES observou ainda que um dos efeitos da força-tarefa da Lava Jato foi uma melhora no quadro de governança. “Seja no cenário público quanto privado, nunca vimos cenário de governança tão bom”, afirmou.