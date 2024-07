Montes:Economia de R$ 9 bi com revisão ajudou segurar alta de despesa previdenciária

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/07/2024 - 18:28 Para compartilhar:

O secretário de Orçamento Federal substituto, Clayton Montes, disse nesta segunda, 22, que a economia de gastos de R$ 9 bilhões prevista pelo Grupo de Trabalho do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), criado no ano passado para otimizar os custos com Previdência, ajudou a segurar o aumento nas despesas previdenciárias.

Segundo o secretário, as medidas de revisão de gastos já produzem efeitos este ano e a intenção da equipe econômica é de que os resultados escalem no ano que vem. Os R$ 9 bilhões previstos este ano advém de ações como o uso do Atestmed, reavaliação dos benefícios por incapacidade, prevenção e fraudes, cobrança administrativa e prevenção de ataques cibernéticos.