Monterrey vence Al-Hilal nos pênaltis e fica com 3° lugar no Mundial de Clubes

O mexicano Monterrey reeditou o terceiro lugar, igualando sua melhor classificação em um Mundial de Clubes, ao vencer neste sábado nos pênaltis o campeão asiático, o Al-Hilal da Arábia Saudita (2-2 e 4-3), depois de empatar nos 90 minutos.

Em um confronto sem prorrogação em Doha devido à disputa da final no mesmo estádio entre Flamengo e Liverpool, os ‘Rayados’ converteram quatro de suas cinco cobranças. O da vitória foi marcado pelo próprio goleiro mexicano Luis Cárdenas, que havia defendido duas cobranças antes.

Com esta vitória, os jogadores comandados pelo técnico argentino Antonio Mohamed encerraram uma participação notável no Catar, depois de vencerem o Al-Sadd, campeão local (3-2), nas quartas de final antes de serem eliminados nas semifinais pelo favorito Liverpool por 2 a 1 com um gol do brasileiro Roberto Firmino nos acréscimos.

Apesar de não ter conseguido melhorar seu desempenho em um Mundial de Clubes, os ‘Rayados’ podem se orgulhar de terem se tornado o único time mexicano a chegar duas vezes ao pódio como terceiro no torneio. O Necaxa conseguiu a façanha em 2000, o Pachuca em 2017 e o próprio Monterrey em 2012.

O campeão asiático abriu o placar por meio do brasileiro Carlos Alberto, com uma ótima cabeçada (35). Jonathan González empatou também de cabeça para os mexicanos (55) que em seguida ficaram em vantagem com um gol do argentino Maxi Meza (60). Mas o francês Bafétimbi Gomis (66) deixou tudo igual levando a decisão para as penalidades máximas.

Nelas, Cárdenas, um habitual substituto de Marcelo Barovero, da Argentina, se tornou o herói tanto na linha de cal quanto na marca do pênalti, e agora o Monterrey encara com otimismo sua final do torneio mexicano ‘apertura’ contra o América.

