Monterrey oficializa a contratação e zagueiro Sergio Ramos jogará o Mundial de Clubes nos EUA

Nem Corinthians, tampouco Atlético-MG. O experiente zagueiro espanhol Sérgio Ramos sonhou em jogar no futebol brasileiro, mas vai defender as cores do Monterrey. O clube mexicano oficializou a contratação do defensor nesta quinta-feira com um vídeo divulgado em suas redes sociais.

“Defensor histórico do futebol mundial, campeão múltiplo com Real Madrid e PSG, e campeão do mundo e da Eurocopa com a Espanha. Bem-vindo, Sérgio Ramos! A sua liderança, qualidade técnica e atitude vencedora colocarão o Azul e Branco muito alto”, escreveu o Monterrey.

O zagueiro de 38 anos recebeu o camisa com o número 93 e assinou contrato por um ano com o clube mexicano. “Um momento muito especial em nossa história. Sergio Ramos recebe a camisa do Rayado (apelido do clube) do nosso presidente esportivo José Tato Noriega. Defenda-a até a morte, Sérgio.”

Além da disputa do Campeonato Mexicano, Sérgio Ramos será o grande líder dos mexicanos no Mundial de Clubes da Fifa agendado para junho. O Monterrey está no Grupo E, ao lado de River Plate, da Argentina, Urawa Reds Diamonds, do Japão, e Inter de Milão, da Itália.

A estreia será diante dos italianos, dia 17 de junho, no Rose Bowl. No mesmo estádio, quatro dias mais tarde, será a vez de encarar os argentinos e, por fim, no dia 25, será a vez de desafiar os japoneses.

O Monterrey espera lucrar bastante com a contratação de um dos defensores mais vitoriosos do planeta e já colocou a camisa de Sergio Ramos à venda. O defensor ainda se destaca pelo faro artilheiro, com 140 gols na carreira, sendo 123 por clubes. Mas precisa de um recondicionamento físico após seis meses sem jogar desde a saída do Sevilla.