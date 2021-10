Monteiro sobrevive a Etcheverry e vai à semi em Buenos Aires Após sufoco, Thiago Monteiro aguarda definição de rival

O cearense Thiago Monteiro, número 1 do Brasil e 92º do mundo, sobreviveu ao argentino Tomas Martin Etcheverry, 138º, e está na semifinal do Challenger de Buenos Aires, na Argentina, e aguarda por Facundo Cerundolo, 114º, ou Martin Cuevas, 548º.

Principal favorito no torneio portenho, Monteiro chegou a perder o terceiro set em 5/3, mas virou e após 2h47 e fechou o placar em 6/4 3/6 7/5 tendo convertido um ace contra seis de Etcheverry, cometi duas duplas-faltas contra três do cearense, que venceu 73% dos pontos jogados com seu primeiro serviço contra 68% do argentino.

Na semifinal, Monteiro encara o vencedor do duelo entre o argentino Facundo Cerundolo, 116º, e o uruguaio Martin Cuevas, 548º.

