Monteiro perde chance e é eliminado na estreia em Bordeaux Brasileiro sacou para o jogo no terceiro set





Número 1 do Brasil e 101º do ranking, Thiago Monteiro foi eliminado, nesta terça-feira, pela primeira rodada do challenger de Bordeaux, na França, evento no saibro com premiação de 134 mil euros.

Monteiro foi eliminado diante do embalado russo Pavel Kotov, 156º colocado, por 2 sets a 1 com parciais de 6/7 (7/1) 6/3 7/6 (8/6) após 2h43min. O brasileiro teve 5 a 2 no terceiro set, sacou para a vitória, mas desperdiçou a chance.

Thiago segue para a disputa do quali de Roland Garros, a partir da próxima semana.