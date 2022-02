Monteiro lamenta chuva, mas sai otimista do Rio: ‘Semana boa por vir’ Brasileiro foi eliminado nos detalhes por Berrettini

Após a derrota nos detalhes por 6/4 6/7 (8/6) 6/3 após 2h51min para Matteo Berrettini, sexto do mundo, Thiago Monteiro saiu positivo. Ele lamentou a chuva que paralisou o jogo por seis horas, mas acredita que uma semana muito boa está por vir.

“Seis horas bastante tempo. Sem dúvida quebra muito o ritmo, a gente fica na expectativa, entramos na quadra 20h30 daí choveu de novo , difícil voltar no momento, estava com break-point abaixo, momento crucial do jogo, tentei voltar de forma solta, ganhei o primeiro ponto, estranho pois você recomeça, mas era momento crucial do jogo , dois pontos fazem uma diferença muito grande . Mas acho que joguei nível muito bom, não comecei bem o primeiro, mas voltei muito bem , mantive boa intensidade. Fico feliz pela intensidade , bom nível de jogo, fico feliz pela forma competitiva que venho jogando desde o Australian Open venho jogando jogos que são definidos nos detalhes em todos os níveis e piso. Estou otimista que uma semana positiva ainda está por vir”, disse o cearense.

“Pensei ponto a ponto. No segundo set tive vantagem, ele sacou no 2/5, depois eu saquei no 5 a 3, tive set-point no 5 a 4, sabia que cada ponto no tie-break seria importante, joguei solto salvei match-point com winner, depois com ponto na rede. Tie-break favoreceu bem, no terceiro set foi bem duro, tiveram dois games bem duros no saque dele , senti que ele estava um pouco mais incomodado e eu devolvendo bem melhor. Na quebra de ritmo depois ele iniciou muito bem”.

Ao ser perguntado como chegou a como sai do torneio, o brasileiro se mostrou confiante para o restante do ano: “Cheguei sem criar muita expectativa, estava jogando bem, mas ao mesmo tempo sabia que seria um torneio bem duro , tive uma primeira rodada contra um jogador difícil pra mim, acabou que tive uma excelente vitória . Hoje tive um ótimo jogo contra o Berrettini que é seis do mundo, partida definida nos detalhes acabou indo pro outro lado. De certa forma triste pela derrota, mas saio mais confiante e mais otimista pois estou me dedicando bastante e evoluindo em todos os aspectos. Acredito que ainda virá uma boa semana”.

