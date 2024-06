Montadoras japonesas manipularam testes de certificação de veículos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/06/2024 - 9:56 Para compartilhar:

A Toyota e outras quatro montadoras japonesas (Honda, Suzuki, Mazda e Yamaha) manipularam os testes de certificação de alguns dos seus modelos no Japão, anunciou o Ministério dos Transportes nesta segunda-feira.

Depois de inspecionar as fábricas de produção, o Ministério ordenou que as cinco montadoras suspendessem as entregas dos modelos afetados até a comprovação de que os testes de certificação seguiram as regras.

“É extremamente lamentável que outras irregularidades tenham sido descobertas, porque as ações fraudulentas relacionadas com os pedidos de certificação de modelos abalam a confiança dos motoristas e minam as bases do sistema de certificação de veículos” afirmou o ministério em um comunicado.

O caso lembra o da marca de pequenos veículos Daihatsu, subsidiária da Toyota, que foi obrigada a suspender a sua produção no Japão e só conseguiu retomá-la de maneira integral no mês passado.

Após uma investigação interna, a Toyota detectou que sete modelos, incluindo três que ainda são produzidos no Japão, “foram testados utilizando métodos diferentes dos padrões governamentais”, afirmou a empresa em um comunicado divulgado nesta segunda-feira.

Os pedidos de certificação dos modelos incluíam “dados inadequados” nos testes de proteção de pedestres e ocupantes dos veículos, ou “erros” nos testes de colisão, afirmou o grupo, que não usou a palavra “fraude”, como fez o ministério.

bur-etb/pc/zm/fp