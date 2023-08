Montadora de Dubai vai injetar US$ 500 mi no negócio de EV da China Evergrande

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/08/2023 - 18:43 Compartilhe

A China Evergrande New Energy Vehicle Group, unidade de veículos elétricos da incorporadora imobiliária China Evergrande Group, está recebendo uma injeção de dinheiro de US$ 500 milhões da NWTN, montadora de Dubai, que terá uma grande participação na empresa.

A NWTN, que abriu o capital na Nasdaq Stock Market no ano passado após se fundir com uma empresa de cheques em branco, disse que adquirirá cerca de 28% do China Evergrande New Energy Vehicle Group. Também ganhará o direito de nomear a maioria dos membros do conselho da empresa listada em Hong Kong.

O investimento ajudaria o incipiente negócio de automóveis de Evergrande a financiar sua produção fabril, que foi adiada quando a imobiliária chinesa entrou em dificuldades financeiras em 2021 e deixou de pagar suas dívidas. O negócio de veículos elétricos, também conhecido como Evergrande Auto, disse que o investimento da NWTN era “o único plano de captação de recursos viável atualmente disponível para a empresa satisfazer suas necessidades de financiamento iminentes”.

Antes da crise de liquidez da Evergrande, o fundador e presidente da incorporadora, Hui Ka Yan, havia traçado planos audaciosos para o negócio automotivo. Certa vez, ele previu que superaria a Tesla e se tornaria a maior fabricante de veículos elétricos do mundo até 2025.

