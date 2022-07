Montadora chinesa promete fábrica de ônibus elétricos no Ceará

A TEVX Higer – uma joint venture da montadora chinesa Higer Bus com seu representante no Brasil, a TEVX Motors – assinou nesta quinta-feira, 14, memorando de intenções com o governo do Ceará para instalação de uma fábrica de ônibus elétricos no polo de Pecém. O projeto prevê investimentos de US$ 20 milhões numa linha de montagem de veículos importados da China que chegarão semimontados ao Brasil.

A montadora pretende iniciar as atividades daqui a dois anos, com produção de 350 ônibus em 2024. A partir de 2025, o plano é dobrar esse volume. A fábrica da Higer na China foi adaptada para fabricação dos ônibus no padrão exigido pelas normas técnicas brasileiras.

O evento de lançamento do projeto aconteceu no Palácio da Abolição, sede do governo cearense, com a presença da governadora Izolda Cela (PDT) e representantes da empresa.

“Queremos acelerar a eletromobilidade no Brasil”, declarou Marcelo Barella, diretor da Higer Bus para América Latina. “Utilizaremos nossos parceiros globais, já instalados no Brasil, gerando empregos e tornando o país um hub de inovação nesse mercado”, acrescentou o executivo.