Montadora chinesa BYD amplia lucro em 200% em semestre com recorde de vendas

A montadora chinesa BYD registrou alta de 204,7% no lucro líquido, a 10,95 bilhões de yuans, no primeiro semestre deste ano, em comparação ao mesmo período do ano anterior – quando lucrou 3,60 bilhões de yuans.

O lucro diluído por ação também cresceu 204%, de 1,24 yuans por ação para 3,77 yuans por ação. O resultado consta no balanço corporativo da empresa, divulgado hoje.

A receita da BYD também avançou 72,7% no mesmo período, de 150,60 bilhões de yuans no primeiro semestre de 2022 para 260,12 bilhões de yuans em 2023. A empresa atribui 80% deste resultado ao crescimento na venda de veículos elétricos (EVs), que levou a BYD a retomar a liderança do setor na China.

Segundo a Barron’s, a BYD vendeu 1,2 milhão de automóveis de passageiros e cerca de 642 mil veículos elétricos a bateria (BEVs), um aumento de cerca de 95% e 92% em relação ao ano anterior, respectivamente.

A BYD, que desde o ano passado fabrica apenas veículos elétricos, tem adotado uma estratégia de expansão no mercado global. Em julho, a empresa anunciou planos de abrir três fábricas na Bahia.

*com informações da Dow Jones Newswires

