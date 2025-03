‘Monstro’ embaixo da cama de criança nos EUA era homem de verdade

Uma babá nos Estados Unidos que tentava tranquilizar uma criança dizendo que não havia nenhum monstro debaixo da cama foi surpreendida ao encontrar, de fato, um homem escondido, informou a polícia.

O incidente ocorreu esta semana na cidade de Great Bend, no estado de Kansas. O suspeito é um homem de 27 anos que havia vivido nesse domicílio e tinha uma ordem judicial de não se aproximar do local.

A babá estava colocando as crianças para dormir quando uma delas “reclamou que havia um ‘monstro’ debaixo da cama”, disse na quarta-feira (26) o escritório do xerife do condado de Barton.

“Quando a vítima tentou mostrar à criança que não havia nada debaixo da cama, ficou cara a cara com um suspeito que estava escondido ali”, acrescentou a polícia.

A babá e o homem entraram em uma briga física, mas ele fugiu da casa e foi detido na mesma área na manhã seguinte.

A polícia o identificou como Martin Villalobos Junior. Ele foi acusado de crimes como sequestro, roubo com arrombamento, agressão e colocar menores em risco.

Villalobos Junior está detido na prisão de Barton, sujeito a uma fiança de 500 mil dólares (2,8 milhões de reais), segundo o escritório do xerife.

leo/bjt/des/atm/mel/ic/am