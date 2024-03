Monja Coen revela diagnóstico de câncer: ‘Fiquem tranquilos’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/03/2024 - 14:29 Para compartilhar:

Monja Coen usou as redes sociais nesta quinta-feira, 28, para compartilhar detalhes acerca de um diagnóstico de câncer de pele e seu tratamento. Aos 76 anos, a monja zen budista falou com otimismo aos 3,2 milhões de seguidores de seu Instagram.

“Estou dando retorno do meu tratamento. Fica pior antes de ficar melhor, está vendo”, diz, enquanto mostra feridas pelo rosto. “Eu disse que estou virando um jacaré porque é bem dura essa crosta. Depois de jacaré, quem sabe eu volto a virar um peixinho, não é?”, brinca ela.

Monja Coen também diz ter fé na quimioterapia e compartilha novidades: “É só para vocês saberem. Funciona. O tratamento é assim mesmo e está melhorando. Fui ontem na médica e ele disse ‘Parabéns’. Então, fiquem tranquilos”.

Por último, ela reflete: “Só para lembrar que tudo que começa tem meio e fim. Estou em um processo de cura e ele é feinho. Fica bem feinho, mas depois melhora. A vida é assim. Às vezes a gente passa por momentos em que as coisas não são como a gente gostaria. A gente não está no melhor estado de saúde, no melhor estado financeiro, os relacionamentos estão difíceis, mas tudo tem começo, meio e fim.”

Assista:

