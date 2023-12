Monitoramento da mina 18 em Maceió mostra que movimento segue concentrado na área, diz Braskem

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/12/2023 - 11:07 Para compartilhar:

A Braskem informou nesta sexta-feira, 1 ao Broadcast que continua mobilizada e monitorando a situação da mina 18, localizada no bairro do Mutange, em Maceió. “Os dados atuais de monitoramento demonstram que o movimento do solo permanece concentrado na área dessa mina”, diz.

Segundo a companhia, a área de serviço da empresa, onde são executados os trabalhos de preenchimento dos poços, está isolada desde a tarde da terça-feira, em cumprimento às ações definidas nos protocolos de segurança. Todos os dados colhidos estão sendo compartilhados em tempo real com as autoridades.

“Desde a noite de quarta-feira, a empresa também está apoiando a realocação emergencial dos moradores que ainda resistem em permanecer na área de desocupação. Essa realocação emergencial foi determinada judicialmente, e está sendo coordenada pela Defesa Civil”, afirma a Braskem.

A companhia diz ainda que a realocação preventiva de toda a área de risco foi iniciada em novembro de 2019 e 99,3% dos imóveis já estão desocupados, de acordo com dados de 31 de outubro de 2023.

