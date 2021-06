Monitoramento confirma melhora de pandemia na Itália

ROMA, 4 JUN (ANSA) – Com a melhora dos números da pandemia na Itália, todas as 20 regiões do país agora são consideradas de baixo risco epidemiológico.

A informação está no monitoramento semanal da crise sanitária publicado nesta sexta-feira (4) pelo Instituto Superior da Saúde (ISS), órgão técnico-científico ligado ao governo.

Todas as 20 regiões do país apresentam índice de transmissão do coronavírus Sars-CoV-2 inferior a 1, o que significa que 10 contaminados infectam, em média, menos de 10 pessoas.

Em nível nacional, o chamado índice RT caiu de 0,72 para 0,68 em uma semana, confirmando a desaceleração da pandemia. Com isso, a expectativa na Itália é de que outras regiões progridam para a “zona branca” na próxima segunda-feira (7).

Esse regime é o mais flexível na escala de risco epidemiológico do governo e não prevê toque de recolher noturno, além de permitir a reabertura de parques de diversão e a realização de feiras e festas de casamento.

As únicas regras nacionais em vigor na faixa branca são a proibição de aglomerações e a obrigação de distanciamento interpessoal e do uso de máscaras de proteção. Para progredir para esse regime, a região precisa apresentar incidência inferior a 50 novos casos por cada 100 mil habitantes por três semanas consecutivas.

Atualmente, apenas três regiões estão na faixa branca: Friuli Veneza Giulia, no norte, e Molise e Sardenha, no sul. Ainda de acordo com o ISS, todas as 20 regiões estão abaixo do patamar crítico de 30% dos leitos de UTI ocupados por pacientes com Covid-19 – o maior índice é registrado na Toscana, com 19,9%.

A Itália contabiliza mais de 4,2 milhões de casos e 126,3 mil mortes na pandemia do novo coronavírus, mas os números diários de contágios e óbitos voltaram aos patamares de setembro e outubro, antes do início da segunda onda.

Além disso, o país registrou na última semana uma média de 33 novas internações por dia em UTI, uma queda de 76% em um mês.

