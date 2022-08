Monitor de safras da UE reduz perspectivas de colheita após tempo seco

reuters 22/08/2022 - 14:48 Compartilhe

PARIS (Reuters) – O serviço de monitoramento de safras da União Europeia, MARS, reduziu na segunda-feira suas previsões de rendimento para as safras de verão no bloco, com grandes cortes em milho, girassol e soja, pois esperava maiores danos do causado pelo tempo seco e quente.

As perspectivas de colheita na União Europeia ganharam importância extra este ano, já que a invasão da Ucrânia pela Rússia –um grande exportador de trigo, milho e girassol– interrompeu as exportações do Mar Negro e aumentou a incerteza sobre a colheita da Ucrânia.

Mas as temperaturas sufocantes e chuvas esparsas prejudicaram a maioria das colheitas de primavera da Europa. Em contrapartida, as lavouras de inverno foram beneficiadas devido às melhores condições de colheita.

O MARS colocou sua perspectiva de rendimento para a safra de milho da União Europeia, que será colhida no outono, em 6,63 toneladas por hectare (t/ha) abaixo dos 7,25 t/ha projetados no mês passado e agora 16% abaixo do nível de 2021 e do média de cinco anos.

Para a beterraba, outra safra de primavera que também deve ser colhida no outono, o monitoramento projetou o rendimento da região em 75,3 t/ha, abaixo dos 77,4 t/ha previstos em julho.

Em oleaginosas, o MARS reduziu sua previsão de produção de sementes de girassol para 2,06, de 2,18 t/ha anteriormente, enquanto a produção de soja era esperada em 2,46 t/ha, abaixo de 2,72 t/ha em julho.

(Por Sybille de La Hamaide)