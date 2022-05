Monitor de publicidade exibe imagens pornográficas no Santos Dumont

Um monitor de publicidade localizado no Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, exibiu imagens pornográficas de uma página na internet na manhã desta sexta-feira (27). Passageiros que embarcavam e desembarcavam no terminal registraram o ocorrido e postaram fotos e vídeos nas redes sociais.

O aeroporto é administrado pela Infraero, que informou que esses monitores são de responsabilidade de empresas terceirizadas de publicidade, que usam redes lógicas e sistemas próprios de divulgação, sem qualquer relação com o sistema de informação de voos do aeroporto.





A Infraero disse ainda que registrou boletim de ocorrência, fez comunicação à Polícia Federal e notificou a empresa responsável para tomar providências quanto à segurança das informações veiculadas em totens de mídia nesta sexta-feira.

Segundo a estatal aeroportuária, os monitores relacionados ao caso permanecerão desligados em sua rede de aeroportos até que sua confiabilidade esteja garantida pela empresa exploradora de mídia, que não teve o nome divulgado.