Monique Evans recebe crítica por expor clique da mulher, Cacá Werneck, fazendo xixi na estrada

A apresentadora e ex-modelo e Monique Evans compartilhou um momento de intimidade da esposa, Cacá Werneck, e recebeu críticas de seus seguidores nas redes sociais.

Ela registrou o momento em que a DJ fazia xixi na estrada quando as duas viajavam para Aiuruoca, em Minas Gerais, no último fim de semana.

No meio do caminho, elas deram uma parada na estrada para Cacá ‘se aliviar’. O clique foi compartilhado no Feed de sua conta no Instagram, no domingo (23).

Internautas criticaram Monique pela exposição.

“Desnecessário”, escreveu um seguidor. ‘Ridícula a exposição”, disparou outra. “Qual a necessidade dessa foto?”, questionou mais uma internauta.

