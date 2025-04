Monique Evans manda recado após ficar de fora da festa de aniversário da neta

Bárbara Evans, 33 anos, comemorou o aniversário de três aninhos da sua primogênita, Ayla, na última quinta-feira, 3, com uma festinha íntima. A celebração contou com as presenças de pessoas próximas, menos da mãe da influenciadora, Monique Evans, 68.

Nesta sexta-feira, 4, a apresentadora se manifestou nas redes sociais para deixar um recado à neta, que não vê há algum tempo.

+Bárbara Evans reage à declaração de Monique Evans sobre afastamento: ‘Opção dela’

+Monique Evans lamenta afastamento da filha, Bárbara Evans: ‘Não posso ver meus netos’

“Minha princesinha Ayla. Vovó queria muito estar hoje com você. Saiba que a Vovó Mique te ama demaisssss!!! Feliz aniversário meu AMOR. Que Deus te abençoe sempre. Curta bastante seu Dia. Um milhão de beijos. Te amo”, escreveu a ex-modelo ao publicar um clique da neta.

Monique e Bárbara estão afastadas há algum tempo por conta de desavenças familiares. No início do ano, a influenciadora revelou, durante interação com seguidores, que a relação entre as duas sempre foi conturbada e que, apesar de ter orgulho da mãe, prefere não ter convivência.

“Vamos para a verdade dos fatos. Faz tempo que as pessoas desconfiam que a gente não se dá bem. Sim… Nós não nos entendemos muito bem, minha mãe tem depressão e borderline. Sempre dei muito carinho e amor!”, disse Bárbara na ocasião.

A declaração desencadeou uma troca de acusações entre mãe e filha nas redes sociais e Bárbara chegou a bloquear a apresentadora, que já afirmou ter feito uma conta fake nas redes sociais para acompanhar, de longe, o crescimento dos netos.

Além de Ayla, Bárbara é mãe dos gêmeos Álvaro e Antônio, de um ano e cinco meses, todos frutos de seu casamento com o empresário Gustavo Theodoro, 33.