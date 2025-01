Monique Evans lamenta afastamento da filha, Bárbara Evans: ‘Não posso ver meus netos’

A apresentadora Monique Evans, 68 anos, fez um desabafo sobre o momento pessoal que está atravessando após a filha, Bárbara Evans, 33, expor nas redes sociais que as duas estão afastadas. Nesta quinta-feira, 9, a influenciadora deu detalhes sobre estar distante da mãe ao ser questionada sobre sua relação com a ex-modelo.

Além de lamentar o afastamento da filha, Monique contou que está passando por um momento delicado pela perda de um animal de estimação, e pela saúde debilitada de outro,. Ela desabafou sobre esse não ser o momento de expor as divergências familiares.

“Existem brigas sempre entre filhas e mães. Eu só acho que não é o momento dela tocar nesse assunto, pelo momento que nós estamos vivendo aqui, né? Mas, eu não vou cair nessa de ficar falando mal da minha filha, eu sei o que eu vivi com ela”, declarou Monique em bate-papo para o site da revista Quem, ao destacar que desentendimentos são comuns entre mães e filhas.

Ainda durante a conversa, Monique falou sobre Bárbara ter citado a saúde mental da mãe.

“Eu sei que eu não devo nada a ela, eu fiz tudo que eu podia e a minha doença não interfere em nada”, declarou ela, mencionando uma “briga” e lamentando estar afastada dos netos.

“Ela sabe por que teve a briga. É uma pena, porque não posso ver meus netos, né? Eu estou bloqueada. Então, às vezes, eu vejo através do telefone da minha funcionária que eu consigo entrar e ver como eles estão, até ver se ele já está andando. Eu não sei. Quando eu cheguei lá eles não estavam andando. Mas, é isso”, desabafou.

Bárbara Evans tem três filhos, todos frutos de seu casamento com o empresário Gustavo Theodoro: Ayla, de dois anos e nove meses, e os gêmeos Álvaro e Antônio, de um ano e dois meses.

O que revelou Bárbara Evans

Ao ser questionada por uma seguidora na caixinha de perguntas do Instagram, na madrugada desta quinta-feira, 9, Bárbara deu detalhes sobre o afastamento entre ela e sua mãe.

“Como é a sua relação com a sua mãe?”, quis saber a internauta.

“Vamos para a verdade dos fatos. Faz tempo que as pessoas desconfiam que a gente não se dá bem. Sim… Nós não nos entendemos muito bem, minha mãe tem depressão e borderline. Sempre dei muito carinho e amor! Tentei ser o mais presente possível. Nós moramos muito longe”, iniciou a modelo, que vive com a família no interior de São Paulo, enquanto Monique Evans mora no Rio de Janeiro.

“Ela é casada com a Cacá… Eu vi um vídeo falando para eu largar a minha família e ir cuidar dela. Não! Eu tenho a minha família e eles precisam de mim. Minha família: 3 filhos + marido + 3 cachorros + trabalho. Estamos afastadas por opção dela! E peço que respeite esse momento. Não irei mais me pronunciar, sobre esse assunto. Beijos”, finalizou ela.

Bárbara também foi questionada sobre ter vergonha de Monique, e respondeu que sente orgulho da mãe.