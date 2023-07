Monique Evans faz aniversário e ganha declaração apaixonada da noiva

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/07/2023 - 15:39 Compartilhe

A apresentadora e ex-modelo Monique Evans completa 67 anos nesta quarta-feira (5) e, para comemorar, ganhou uma declaração apaixonada da noiva, a DJ Cacá Werneck, 36.

Ela usou a sua conta no Instagram para celebrar o aniversário da amada e publicou no Feed imagens do casal acompanhadas de uma declaração.

“Sou a mulher mais sortuda porque vou me casar com você!”, disse Caca

E continuou: “Chegou o dia daquela que me tem por inteiro, que me conhece nas melhores e piores versões. Divide a cama, o abraço, os sonhos e os medos. É a pessoa que eu mais confio no mundo, que conhece todas as minhas fraquezas. A nossa união foi desde o início muito forte, intensa e verdadeira”, derreteu-se ela.

As duas estão juntas há oito anos. Monique Evans e Cacá Werneck anunciaram, em outubro do ano passado, que iriam se casar.

