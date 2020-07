Monique Alfradique comemora aniversário do namorado e se declara: “Te amo, meu baianinho”

Gabriel Drummond, namorado de Monique Alfradique, comemorou mais um ano de vida nesta quarta-feira (22). O empresário recebeu uma declaração da amada através do Instagram.

“Hoje o dia é todo seu, meu amor! E assim era como eu gostaria de estar: do seu ladinho, com céu azul e iluminado pelo sol brindando à vida. Te amo, meu baianinho”, escreveu a apresentadora do programa ‘Mestre do Sabor’.

Gabriel é baiano e vive em sua cidade natal, tendo um relacionamento à distância com a atriz.

