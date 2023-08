Monique Alfradique abusa da sensualidade em ensaio de fotos com maiô vermelho

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/08/2023 - 6:28 Compartilhe

Monique Alfradique elevou a temperatura nesta sexta-feira, 11, com cliques de um ensaio de fotos para lá de sensual. No Instagram, a apresentadora arrematou uma chuva de elogios com seu post mais recente.

Nas fotos, feitas em um hotel de luxo no Rio de Janeiro (RJ), ela aparece de cabelos molhados, vestindo um maiô vermelho com recortes estratégicos. “Trabalhar com esse visual fica ainda melhor”, escreveu, na legenda da publicação.

Nos comentários, seguidores de Monique não pouparam elogios. “Que deusa”, escreveu um. “Até o céu está a favor da belíssima Monique Alfradique”, brincou outro.

Veja:

