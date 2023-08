Mônica Salmaso leva herança musical brasileira a tour na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/08/2023 - 15:50 Compartilhe

PORTOFERRAIO, 29 AGO (ANSA) – “A expressão da voz é uma terapia para cada um de nós. Entra em você. É um cuidado para a alma, para a mente e o corpo”. Assim Mônica Salmaso, intérprete refinada entre as mais amadas da cena musical brasileira, definiu seu ofício à ANSA.

A cantora paulista está na Itália para um breve tour que já passou pelo Encontro de Rimini e por Ferrara, e agora chega ao Festival Elba Isola Musicale d’Europa, e terminará em Turim.

“A voz te coloca diretamente em comunicação com o outro. É uma magia que tem a ver com o divino. Não acontece sempre, se nos limitarmos ao aspecto técnico. É um mistério. Não se pode bloquear, é preciso deixar vir. A regra número 1 para os músicos e escutar com atenção aos outros e se deixar levar”, avaliou.

No centro cultural De Laugier, em Portoferraio, a artista se apresentou em trio com um show de grande intensidade, que seguiu apesar da chuva.

Além dela, performam o marido, Teco Cardoso, na flauta e sax, e o pianista Nelson Ayres.

Juntos, acompanham o público em uma viagem fascinante pelo patrimônio musical brasileiro entre samba, valsa, canções de Villa-Lobos e obras-primas de Tom Jobim, Vinicius de Moraes e Chico Buarque.

“Em 2011 lançamos um CD chamado Alma Lírica Brasileira. Somos um trio que parece muito mais. Amamos fazer música juntos. Com o nosso repertório poderíamos fazer cinco shows diferentes”, contou.

Mônica Salmaso já passou anteriormente pela Itália – a última vez foi há quatro anos, no festival I suoni delle Dolomiti.

“Não via a hora de voltar. Me sinto em casa na Itália. Não sei por que, deve ser pelo sobrenome do meu bisavô. Mas os italianos têm muito em comum com os brasileiros. As emoções, o humor, o calor. Quero aprender melhor o idioma”, acrescentou a cantora. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias