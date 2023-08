Mônica Martelli revela motivo para não morar com namorado: ‘Rotina massacra’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/08/2023 - 21:32 Compartilhe

Mônica Martelli abriu o coração sobre romance e revelou ter um pensamento diferente do que seria o modelo ideal para a vida a dois.

A atriz, que namora há mais de um ano o empresário Fernando Altério, contou que os dois não moram juntos e que não existem planos de dividirem o mesmo teto.

“Eu não moro junto e eu acho que é uma fórmula para mim. No momento é o que está dando certo, não existe fórmula, não existe conselho certo, existe o que tá funcionando para mim agora”, respondeu em bate-papo para o GShow.

A humorista acredita que rotina diária e paixão não combinam.

“A vida de casal e a rotina de casamento massacram toda ideia de apaixonamento, toda ideia de amor romântico. Venderam para gente essa ideia, a gente está se ferrando há anos, mas venderam para nós isso e é incompatível”, declarou.

Ainda durante a entrevista, Martelli falou sobre prezar pela educação e intimidade da filha.

“Eu já tenho minha filha de adolescente, eu não quero ninguém interferir na educação dela. Eu tenho uma carreira que me toma muito tempo. Então, no momento, está perfeito essa forma de me relacionar. Pode ser que daqui a cinco anos eu fale ‘olha, me casei!'”, completou a atriz.

