Mônica Martelli pede desculpas após ir em festa com 50 pessoas

Mônica Martelli se desculpou após ir à festa de Marina Ruy Barbosa no último fim de semana. A atriz publicou uma nota no Instagram, na qual explicava que não era o momento de aglomerar e que ela havia sido vacinada e testada antes de comparecer.

+ Atriz de 17 anos acusa produtor artístico de assédio moral e ameaça

+ Arthur Picoli conta que brigou com Gil do Vigor fora do BBB por causa de mentira

“Errei. Fui parabenizar uma amiga, em uma reunião prevista para poucos convidados. Fui testada para entrar na propriedade e fiquei num campo aberto, na companhia do meu namorado. Estou vacinada. Fiz fotos com algumas pessoas que também estavam testadas. Não é uma justificativa. É de fato uma explicação do ocorrido e um pedido de desculpas”, escreveu Mônica, que condenava os amigos famosos aglomerando principalmente após a morte de Paulo Gustavo.

“Neste momento delicado, é necessário me desculpar, inclusive pelo que faço na minha vida pessoal, pois sei meu papel como artista e cidadã. Estamos na luta e no luto diários, então o que qualquer um de nós faz, impacta na vida de todos. Minha dor, revolta e dedicação por vacinas e saúde para todos segue inabalável. Não é o momento de reuniões e aceito todas as críticas direcionadas a mim”, finalizou.

Veja o pedido de desculpas completo:

Instagram will load in the frontend.

Veja também