Mônica Martelli homenageia Paulo Gustavo no Dia do Cinema Brasileiro: ‘Momentos intensos’

A atriz Mônica Martelli prestou uma linda homenagem ao amigo Paulo Gustavo nesta segunda-feira (19) em que é celebrado o Dia do Cinema Brasileiro.

Ela usou a sua conta no Instagram para compartilhar registros de momentos especiais ao lado do humorista, que faleceu em maio de 2021, em decorrência das complicações da covid-19.

“Hoje é dia do Cinema Brasileiro!!! Falar de cinema pra mim é lembrar da minha experiência no set com Paulo Gustavo. Vivemos juntos momentos intensos filmando, criando, rindo e se relacionando”, começou ela na legenda da publicação com um carrossel com trechos e bastidores dos filmes granados ao lado do amigo.

Martelli agradeceu a parceria e os bons momentos que passou ao lado do artista.

“Obrigada, Paulo Gustavo, por tudo que você me proporcionou. Obrigada a nossa diretora Susana Garcia, que foi a maestra desse encontro. Obrigada a todos que fazem a roda do cinema girar. Viva o Cinema Nacional”, completou.

Confira a publicação de Mônica Martelli no Instagram:

