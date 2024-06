Mônica Martelli fala sobre quadro de saúde após internação por infecção bacteriana: ‘Me recuperando’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/06/2024 - 20:15 Para compartilhar:

Mônica Martelli, 56 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, 5, para atualizar os seguidores sobre seu quadro de saúde, após ter sido diagnosticada infecção bacteriana no dia 30 de abril. Em seu perfil no Instagram, ela compartilhou registros descansando em casa, agora que está de alta hospitalar.

A atriz ficou nove dias internada no hospital. Já de volta ao aconchego do seu lar, ela aproveitou para descansar, curtir a família, os pets e colocar a leitura em dia.

“A vida às vezes nos faz parar e valorizar o cotidiano leve, calmo. O aqui e agora”, refletiu ela na legenda da publicação.

“Tô colocando a leitura em dia, conversando muito com a Julia (sua filha), minha mãe, assistindo séries, brincando com Aurora e Safira”, disse, citando suas cadelinhas.

“Estou seguindo todas as orientações médicas, me recuperando bem e me sentindo cada dia melhor!”, garantiu a artista, que agradeceu o carinho dos amigos e dos fãs.

“Muito obrigada por tantas mensagens de carinho, fico com o coração preenchido recebendo tanto amor! Logo estou de volta ao teatro”, disse ela, esperançosa.

Mônica Martelli iria se apresentar na próxima quinta-feira, 6, em Brasília em única apresentação da peça “Minha Vida em Marte”. Ele deve retornar aos palcos no fim do mês de junho.

“No meu post fixado tem informações sobre o adiamento da peça em Brasília”, alertou a atriz.

