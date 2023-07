Mônica Martelli defende ‘sexo agendado’ no casamento: ‘Por que não?’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/07/2023 - 13:16 Compartilhe

Quando o assunto é casamento, pode ser comum a ideia de que a vida sexual cai na rotina com o passar do tempo e, com isso, deixa de existir em algum momento. Contudo, a atriz Mônica Martelli acredita que é possível se manter ativa e, para isso, ela defende o “sexo agendado”.

Em participação no programa”Papo de Segunda”, do GNT, ela refletiu: “A gente, quando está casado, quando está na convivência diária, tem uma tendência a adiar o afeto, adiar o amor, o encontro”.

A atriz rebateu o estigma de que as relações sexuais são melhores quando espontâneas. “Para quem fala assim: ‘gente, mas não é frio você marcar para transar?’ A questão é que a gente aprendeu que sexo bom é sexo espontâneo.”

“Se podemos marcamos dia para tudo, como buscar o filho na escola, ir à terapia, praticar ioga, dentre outros, por que não marcar um dia para o sexo?“, questionou. Para concluir, Mônica também defendeu os encontros agendados: “Você marca um dia de encontro e acho que é pensar e cuidar da relação, porque a gente marca dia para buscar filho na escola, para ir ao médico, para fazer terapia. Por que não pode marcar um dia para ter um encontro?”. Vale destacar que, apesar de não ser casada, a atriz namora há quatro anos o empresário Fernando Altério.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias