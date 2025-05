Monica Iozzi relata pane elétrica e gritos em avião durante voo

Monica Iozzi compartilhou com seguidores um momento de tensão que viveu durante voo para o Rio de Janeiro, onde gravaria o ‘Domingão com Huck’.

Nos Stories, a apresentadora mostrou perrengues e disse que a aeronave precisou retomar ao estacionamento. “Gente, depois de um atraso de três horas, deu ruim no voo. Voltando ao hangar”, disse ela, ao publicar um vídeo na web.

Minutos depois, Iozzi mostrou também a reação dos passageiros dentro da aeronave. Diante da situação, a maioria dos passageiros decidiram não seguir viagem.

A atriz também chegou a mostrar o piloto em tentativa de acalmar os passageiros: “Por gentileza, mantenha a calma. Nós vamos retornar. Quem quiser prosseguir no nosso voo, vai prosseguir, e quem quiser descer, vai descer. Neste momento tem que manter a calma”.

“Estamos com procedimento aqui no aeroporto, bastante atenção e comunicação com as pessoas no solo”, completou o comandante.

Na sequência, Monica relatou problemas técnicos na aeronave: “Deu uma pane elétrica e, em parte, no sistema hidráulico. Tenho muita admiração por quem ficou lá. Mesmo quem ficou lá, o voo vai atrasar pelo menos uma hora. Agora é ver outra companhia”.

Passado o momento de tensão, já no Rio de Janeiro, Monica brincou que pediria um jatinho emprestado para conseguir chegar à gravação do programa: “Lu [Luciano], não tem jeito: temos que colocar o jato pra jogo. Sem jatinho, realmente… O meu quebrou. Não sei se peço seu ou da Ivete, ou não teremos como chegar ao programa”.