Monica Iozzi explica problema de saúde que a afastou de novela: ‘Sistema imunológico muito enfraquecido’

Na quinta-feira, 2, a atriz Monica Iozzi voltou às redes sociais após um tempo afastada para dar detalhes de seu estado de saúde. Em julho, a artista, que estava escalada para interpretar uma das sete protagonistas do remake de “Elas Por Elas”, da TV Globo, anunciou sua saída da novela das 18h, devido a problemas de saúde que vinham sendo persistentes. Seu papel então ficou por responsabilidade da atriz Mariana Santos.

Também comemorando 42 anos, a atriz disse que seu sistema imunológico estava muito fraco devido a um desequilíbrio no organismo chamado disbiose, mas que agora está bem e curada.

“Estou passando aqui não só porque hoje é meu aniversário, dia 2/11, e também não é para pedir os ‘parabéns’, como faço todos os anos. Claro que ‘parabéns’ serão bem-vindos, mas o intuito desse vídeo não é esse. Vim aqui dar um ‘alô’ para vocês porque, como alguns de vocês devem ter percebido, eu fiquei um tempo afastada aqui do Instagram”, explicou Monica no início do vídeo.

“Ele atrapalha muito o equilíbrio da sua flora intestinal, e aí você para de absorver nutrientes como deveria. Tive esse quadro num nível bem sério, o que fez com que meu sistema imunológico ficasse muito enfraquecido, e aí eu ficava tendo uma doença atrás da outra, uma infecção atrás da outra, a ponto de ter que sair da novela que ia fazer, mas agora estou superbem, já acabei o tratamento, estou 100%”, garantiu.

Por fim, ela disse que os planos futuros são voltar a trabalhar e compartilhar seus projetos com os fãs.

“Achei que agora já era hora de voltar. Quero voltar para esse nosso espaço de troca, voltar a falar de coisas que adoro e que, até antes de sair aqui do Instagram, eu estava falando muito pouco. Quero falar muito sobre cultura, tratro, cinema, artes plásticas, livros, literatura… Trazer papos divertidos também e falar sobre todos esses temas importantes que a gente está vivendo, coisas muito graves, muito tristes, que são necessárias para que a gente tenha uma vida melhor”, disse, lembrando que sempre se engajou em temas que considera importantes para a sociedade.

