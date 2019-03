Monica Iozzi deixa Facebook e compartilha textão de despedida

Monica Iozzi resolveu deixar o Facebook e anunciou a novidade aos fãs na noite dessa terça-feira (19). A jornalista compartilhou um textão de despedida da sua página, que conta com mais de 1,8 milhão de seguidores.

“Tenho refletido bastante sobre a eficácia e o alcance das discussões sobre política aqui no Facebook. Textões, fake news, discursos de ódio, algoritmos, vazamento de dados, censura, etc. Tudo demanda tanto da nossa energia, do nosso tempo…”, escreveu.

“E pra que? Estamos mesmo construindo algo bom com isso tudo? O diálogo está mesmo acontecendo ou estamos apenas falando mais do mesmo para a nossa bolha?”, completou a atriz em um dos trechos do texto.

O texto contou com mais de 17 mil curtidas, além de milhares de comentários. Do meio artístico, a atriz brasileira era uma das que mais se posicionava politicamente, principalmente pela rede social.

Confira abaixo o post de Monica Iozzi: